В 2026 году вырастут выплаты по больничным листам

Выплаты по больничным листам в России в 2026 году вырастут и обязательно будут выше 873–967 рублей в сутки без учета районных коэффициентов. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП Института прикладных экономических исследований Президентской академии Виктор Ляшок.

«Индексация МРОТ на 20,7% прямо пропорционально увеличит этот минимум. Таким образом, в 2026 году дневная выплата по больничному не может быть ниже 873–967 рублей без учета районных коэффициентов», — отметил Виктор Ляшок, его слова передает ТАСС.

Он напомнил, что динамика МРОТ в первую очередь воздействует на минимальные значения целого ряда социальных выплат, не только больничных, но и отпускных, а также пособий по уходу за ребенком. В настоящее время, по его словам, влияние МРОТ на уровень социальных выплат относительно слабое, однако закон не позволяет устанавливать зарплату и связанные с нею компенсации, включая временную нетрудоспособность, ниже этого порога.

