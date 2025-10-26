В 2026 году вырастут выплаты по больничным листам
Выплаты по больничным поднимутся минимум до 873 рублей в день
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Выплаты по больничным листам в России в 2026 году вырастут и обязательно будут выше 873–967 рублей в сутки без учета районных коэффициентов. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП Института прикладных экономических исследований Президентской академии Виктор Ляшок.
«Индексация МРОТ на 20,7% прямо пропорционально увеличит этот минимум. Таким образом, в 2026 году дневная выплата по больничному не может быть ниже 873–967 рублей без учета районных коэффициентов», — отметил Виктор Ляшок, его слова передает ТАСС.
Он напомнил, что динамика МРОТ в первую очередь воздействует на минимальные значения целого ряда социальных выплат, не только больничных, но и отпускных, а также пособий по уходу за ребенком. В настоящее время, по его словам, влияние МРОТ на уровень социальных выплат относительно слабое, однако закон не позволяет устанавливать зарплату и связанные с нею компенсации, включая временную нетрудоспособность, ниже этого порога.
В 2025 году минимальный размер дневной выплаты по больничному составляет 723 рубля для месяцев из 31 дня, 748 рублей для 30-дневных месяцев и 801 рубль для февраля. Повышение МРОТ до 27 093 рублей в 2026 году затронет более 4,5 миллиона работников по всей стране. Ожидается, что индексация темпами, опережающими инфляцию, поддержит реальный уровень доходов получателей социальных выплат и усилит защиту трудовых прав россиян.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.