В Россию едет высокий гость из КНДР

Глава МИД КНДР приедет в Россию Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению внешнеполитических ведомств обеих стран. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

«Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи нанесет визит в РФ и Республику Беларусь по приглашению МИД РФ и МИД РБ», — отметили в ЦТАК, данные передает РИА Новости. Конкретные даты визита главы северокорейской дипломатии пока не называются.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркивал неизменную поддержку политики России. Он заявлял, что «дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной». По его словам, республика готова оказывать РФ всестороннюю поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и территориальной целостности.

