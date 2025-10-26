Логотип РИА URA.RU
В Россию едет высокий гость из КНДР

26 октября 2025 в 06:42
Глава МИД КНДР приедет в Россию

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению внешнеполитических ведомств обеих стран. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

«Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи нанесет визит в РФ и Республику Беларусь по приглашению МИД РФ и МИД РБ», — отметили в ЦТАК, данные передает РИА Новости. Конкретные даты визита главы северокорейской дипломатии пока не называются.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркивал неизменную поддержку политики России. Он заявлял, что «дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной». По его словам, республика готова оказывать РФ всестороннюю поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и территориальной целостности.

В октябре 2025 года в Пхеньяне прошла церемония памяти в КНДР для бойцов Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области от захватчиков ВСУ. Дети запустили по реке Тэдоган бумажные фонарики: они были переданы курскими школьниками как знак признательности корейским военным.

