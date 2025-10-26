В РФ грядет радикальная реформа в сфере ЖКХ

«Предлагается допустить бюджетное финансирование модернизации коммунальных объектов, принадлежащих частникам», — передает газета « Известия » со ссылкой на Минстрой. Уточняется, что эта мера поможет отремонтировать котельные, а также инженерные сети.

Ранее в России уже предлагались меры по совершенствованию управления в сфере ЖКХ, в том числе наделение управляющих компаний полномочиями по учету взносов и взысканию задолженности за капитальный ремонт. Эти инициативы направлены на повышение собираемости платежей и качество обслуживания жилого фонда, поскольку нехватка средств регулярно приводит к задержкам в ремонте объектов инфраструктуры. Таким образом, предложения Минстроя дополняют продолжающийся курс на реформу ЖКХ.