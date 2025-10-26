Старшая дочь Усольцева прервала молчание: новые подробности исчезновения семьи в тайге

Юрист рассказал, что семью Усольцевых могут признать умершей к весне 2026 года Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Почти месяц назад на территории Красноярского края без вести пропала семья Усольцевых, отправившаяся в самостоятельный поход по одному из маршрутов в районе Кутурчина. Группа решила путешествовать без сопровождения организованной группы или профессионального гида, что с самого начала существенно повысило степень риска. Специалисты краевого аварийно-спасательного отряда «Спасатель» обследовали около 11 километров горно-таежной зоны, расположенной в Партизанском районе. Несмотря на широкомасштабные поиски, в которой были задействованы наземные группы и авиация, в региональном Следственном комитете отмечают, что вероятность обнаружения пропавших живыми оценивается как крайне низкая.

На фоне поисков заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил о том, что пропавших могут признать умершими к весне 2026 года. Более подробно о новых обстоятельствах исчезновения семьи — в материале URA.RU.

Блогер заявил о побеге семьи

Сибирский блогер Александр Андрюшенков представил свою версию исчезновения семьи Усольцевых. По словам блогера, глава семейства мог покинуть Россию вместе с семьей из-за связей с иностранными структурами и доступа к государственной тайне. Он отметил, что деятельность Усольцева могла быть интересна «иностранным специалистам» из-за доступа к конфиденциальной информации.

По информации Андрюшенкова, при содействии подписчиков ему удалось обнаружить таинственную страницу Сергея Усольцева в социальной сети. На профиле нет личных фотографий и подписок, всего один друг, но аккаунт привязан к номеру телефона пропавшего мужчины, а также указана точная дата рождения. Эти детали Андрюшенков назвал дополнительным подтверждением своей версии о возможном побеге семьи.

Сын опроверг версию о побеге

Сын Ирины Усольцевой выступил с публичным заявлением о возможных причинах исчезновения своих родителей в окрестностях Минской петли, передает Aif.ru. По его словам, мать и отчим могли попасть в беду из-за собаки породы корги, которую взяли на прогулку в лес. Даниил Усольцев рассказал журналистам, что версия про побег родителей ложная, а подобные версии его раздражают.

Сын пояснил свою позицию, отметив, что в случае намерения уехать из страны, родители позаботились бы о передаче своей кошки на передержку, а не оставили бы животное в пустой квартире. Также он утверждает, что заграничные паспорта его отца и матери находятся дома.





Старшая дочь высказалась после долгого молчания

Старшая дочь Сергея Усольцева от первого брака, Светлана Вершинина, в коротком комментарии Aif.ru назвала версию о побеге «слухами и сплетнями» и согласилась с мнением сына Ирины. При этом поведение Светланы в соцсетях вызывает вопросы — она никак публично не комментирует исчезновение родственников и не участвует в поисках.

Как уточняется, Светлана Вершинина до недавнего времени занимала должность в АО «Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева», зарегистрированном в Железногорске. Компания обладает более десятью лицензиями на деятельность, включая работы с опасными отходами, медицину, космические разработки и криптографию. В 2025 году к организации подано 25 исков на общую сумму более 8,1 млрд рублей. Они связаны с предполагаемым неисполнением контрактных обязательств. Отмечается, что родственники пропавшего Сергея занимают значимые позиции в крупных научно-промышленных организациях, что привлекает внимание к деталям их личной жизни.

Пропавших могут признать умершими

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, может быть официально признана умершей уже к весне 2026 года. О юридических перспективах этого дела сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, если гражданин исчез при обстоятельствах, угрожавших жизни, процедура признания его умершим занимает всего полгода.

«Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев», — сказал Соловьев.

