Трамп прибыл на саммит АСЕАН Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп, прибыв в столицу Малайзии Куала-Лумпур для участия в саммите лидеров стран АСЕАН, неожиданно станцевал вместе со встречающими его местными жителями. Об этом сообщает один из зарубежных телеканалов.

По данным Magno News, Трампа встретили с американскими флагами, а также традиционным малайским танцем в национальных костюмах. Танец американского лидера сопровождался аплодисментами журналистов. Их на мероприятии присутствовало свыше 2,5 тысячи.

На церемонии присутствовали премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и высокопоставленные гости форума. После протокольной беседы с Ибрагимом президент США решил принять участие в танцевальном номере.

Продолжение после рекламы

В ходе саммита АСЕАН запланировано проведение ряда мероприятий и встреч, включая формат «АСЕАН плюс один» с участием представителей семи стран-партнеров — Австралии, Китая, Индии, Японии, Республики Корея, России и США. Также состоятся переговоры в формате «АСЕАН плюс три», объединяющем Китай, Японию и Республику Корея. Помимо этого, в Куала-Лумпуре пройдет Восточноазиатский саммит (ВАС).