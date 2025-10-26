Трамп устроил танцы, приехав на саммит АСЕАН в Малайзию. Видео
Трамп прибыл на саммит АСЕАН
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп, прибыв в столицу Малайзии Куала-Лумпур для участия в саммите лидеров стран АСЕАН, неожиданно станцевал вместе со встречающими его местными жителями. Об этом сообщает один из зарубежных телеканалов.
По данным Magno News, Трампа встретили с американскими флагами, а также традиционным малайским танцем в национальных костюмах. Танец американского лидера сопровождался аплодисментами журналистов. Их на мероприятии присутствовало свыше 2,5 тысячи.
На церемонии присутствовали премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и высокопоставленные гости форума. После протокольной беседы с Ибрагимом президент США решил принять участие в танцевальном номере.
В ходе саммита АСЕАН запланировано проведение ряда мероприятий и встреч, включая формат «АСЕАН плюс один» с участием представителей семи стран-партнеров — Австралии, Китая, Индии, Японии, Республики Корея, России и США. Также состоятся переговоры в формате «АСЕАН плюс три», объединяющем Китай, Японию и Республику Корея. Помимо этого, в Куала-Лумпуре пройдет Восточноазиатский саммит (ВАС).
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была образована в 1967 году, и после присоединения Восточного Тимора сейчас объединяет 11 стран региона: Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит АСЕАН состоялся в 1976 году. С начала 2025 года председательство в ассоциации на ротационной основе перешло от Лаоса к Малайзии.
