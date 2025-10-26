Эксперт рассказала, как северяне могут увеличить размер пенсии
Размер пенсии зависит от страховой и фиксированной части, которые можно увеличить
Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут увеличить размер своей пенсии за счет повышенных коэффициентов и надбавок за северный стаж. Об этом рассказала юрист Екатерина Ноженко.
«Для граждан, которые на 1 января 2002 года проживали на Крайнем Севере или в аналогичных регионах, применяется повышенный коэффициент при расчете страховой части пенсии. Это напрямую влияет на итоговую сумму выплат», — процитировало Ноженко агентство «Прайм».
Также юрист добавила, что максимальный коэффициент средней зарплаты по стране составляет 1,2, но для северян этот показатель увеличивается до 1,4-1,9 в зависимости от региона проживания. При этом фиксированная часть пенсии, которая сейчас составляет 8 907,70 рубля, увеличивается на 50% для работавших на Крайнем Севере и на 30% — для тех, кто трудился в приравненных к нему районах.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разъяснил, что пенсионеры, переезжающие с северных территорий России в центральные регионы, теряют право на получение «районного коэффициента» к страховой пенсии по старости. Однако правило о его потере не распространяется на тех пенсионеров, кто заработал специальный «северный» стаж.
