Эксперт рассказала, как северяне могут увеличить размер пенсии

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут увеличить размер своей пенсии за счет повышенных коэффициентов и надбавок за северный стаж. Об этом рассказала юрист Екатерина Ноженко.

«Для граждан, которые на 1 января 2002 года проживали на Крайнем Севере или в аналогичных регионах, применяется повышенный коэффициент при расчете страховой части пенсии. Это напрямую влияет на итоговую сумму выплат», — процитировало Ноженко агентство «Прайм».

Также юрист добавила, что максимальный коэффициент средней зарплаты по стране составляет 1,2, но для северян этот показатель увеличивается до 1,4-1,9 в зависимости от региона проживания. При этом фиксированная часть пенсии, которая сейчас составляет 8 907,70 рубля, увеличивается на 50% для работавших на Крайнем Севере и на 30% — для тех, кто трудился в приравненных к нему районах.

