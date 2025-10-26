Иверская икона и банник: какие праздники отмечают 26 октября и как привлечь удачу

26 октября богат на праздники и памятные даты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

26 октября 2025 года россиян ждет насыщенный день: от профессионального праздника автомобилистов до Дня банкротства. В этот же день православные верующие почтят Иверскую икону Божией Матери, а последователи народных традиций отметят Агафонов день с его строгими запретами. Какие приметы помогут предсказать погоду, кому стоит опасаться банника и как правильно поздравить тещу — в материале URA.RU.

Праздники в России 26 октября

День автомобилиста

Ежегодно в последнее воскресенье октября Россия отмечает День автомобилиста. В 2025 году этот праздник выпадает на 26 октября. Давайте разберемся, как появился этот день и кого стоит поздравлять.

Откуда пошел праздник

История праздника началась еще в советское время — в 1976 году его учредили как День работников автомобильного транспорта. С тех пор дата несколько раз меняла название. Сначала к автомобилистам присоединились дорожные работники, потом их праздник перенесли на другую дату. С 2012 года официальное название звучит как «День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта». Так что теперь поздравлять можно не только водителей легковушек, но и тех, кто управляет автобусами, троллейбусами и другим городским транспортом.

Продолжение после рекламы

Почему это важно

Сложно представить современную жизнь без транспорта. Машины давно стали не просто средством передвижения — они помогают нам добираться до работы, путешествовать, доставлять грузы в самые отдаленные уголки страны. Автомобили кардинально изменили наш мир, сделав его мобильным и connected.

Сегодня в России активно развивают транспортную систему:

Обновляют дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Закупают современный общественный транспорт

Внедряют умные системы управления движением

Готовят новых специалистов для отрасли

Кого поздравлять

В этот день принимают поздравления:

Водители всех видов транспорта

Работники автотранспортных предприятий

Ремонтные бригады

Инженеры и конструкторы

Сотрудники городского пассажирского транспорта

Особые слова благодарности — ветеранам отрасли, тем, кто работал водителями в годы Великой Отечественной войны, рискуя жизнью под обстрелами, перевозя раненых и доставляя грузы.

Каждый год в конце октября миллионы водителей отмечают День автомобилиста Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

День банкротства

День банкротства не входит в число официальных, а скорее является просветительской датой. Его цель — привлечь внимание к теме финансовой несостоятельности и развеять мифы вокруг этой процедуры. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 2002 году был подписан Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». До этого правила были разрозненными и менее понятными. С тех пор закон много раз меняли: добавили нормы о банкротстве для обычных людей, ввели упрощённые процедуры и другие важные механизмы.

Что такое банкротство на самом деле

Если просто, банкротство — это официальная процедура, которая подтверждает, что человек или компания не могут расплатиться с долгами. Она помогает:

Честно распределить имущество между теми, кому должны.

Частично или полностью списать долги по закону.

Дать шанс начать финансовую жизнь с чистого листа.

Это не волшебная таблетка, а сложный процесс с серьезными последствиями, и подходить к нему нужно обдуманно.

Плюсы и минусы банкротства

Что можно получить:

Законное освобождение от долгов, которые не по силам.

Возможность реструктуризировать долги (то есть изменить график платежей).

Защиту от постоянных звонков коллекторов и судебных разбирательств.

Шанс на финансовый перезапуск.

С чем придется столкнуться:

Процедура платная: нужно оплачивать судебные издержки, услуги финансового управляющего.

На время процедуры накладываются ограничения, например, сложно будет взять кредит.

Процесс может затянуться надолго.

Это может повлиять на вашу репутацию.

Как обстоят дела на 2025 год

Процедура банкротства для граждан по-прежнему регулируется законом № 127-ФЗ. Сейчас человек обязан подать на банкротство, если его долг превышает 500 тысяч рублей, а платить по нему он не может уже три месяца. В законе есть гибкие механизмы. Например, в кризисные периоды государство может вводить мораторий на банкротство. Также за последние годы сильно упростили процедуру для обычных людей и даже ввели возможность внесудебного банкротства при соблюдении условий.

Продолжение после рекламы

«День банкротства» — это не праздник, а памятная дата в честь принятия первого российского закона о банкротстве, который вступил в силу 26 октября 2002 года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Международные праздники 26 октября

День приятных неожиданностей

26 октября — прекрасный повод разнообразить осенние дни. В этот день можно порадовать близких и даже незнакомцев небольшими сюрпризами без особого повода.

Идеи для праздника:

Приготовьте завтрак для близких

Напишите теплое сообщение другу

Угостите коллег домашней выпечкой

Помогите пожилому человеку донести сумки

Просто улыбнитесь прохожему

Почему это важно:

Осенью особенно не хватает тепла и внимания. Неожиданный знак заботы может поднять настроение на целый день. Приятно не только получать, но и дарить радость — это подтверждают и психологи, и народная мудрость. Не обязательно тратить много денег — главное проявить внимание и творческий подход. Начните с малого, и, возможно, эта добрая традиция закрепится в вашей жизни надолго.

Международный день тещи

Каждое четвертое воскресенье октября во многих странах мира отмечают веселый и душевный праздник — Международный день тещи. Хотя он не является официальным, у него уже много поклонников.

Откуда взялся этот праздник

Идея праздника родилась в 1930-х годах в США. Редактор техасской газеты Джин Хоу в шутку предложил чествовать тещу так же, как маму и папу. Шутка прижилась — сначала в Америке, потом в Европе и Латинской Америке. В России праздник пока не очень известен, но точно заслуживает внимания.

Зачем он нужен

День тещи — прекрасный повод улучшить отношения между зятем и тещей. Вместо анекдотов о вечных конфликтах — теплые слова, комплименты и маленькие подарки. Ведь теща — это женщина, которая воспитала вашу жену, помогает с внуками и всегда поддержит в трудную минуту. Кстати, русское слово «теща» происходит от глагола «утешить».

Как отметить

Не обязательно устраивать пышное торжество. Достаточно:

Позвонить теще и сказать пару теплых слов

Пригласить ее на семейный ужин

Подарить цветы или небольшой сувенир

Просто провести время вместе

День тещи — это неофициальный праздник, чтобы поблагодарить мать жены за воспитание дочери и за то, что она является «второй мамой» Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Православные праздники 26 октября

Иверская икона Божией Матери

Также в этот день православные чествуют одну из самых почитаемых святынь — Иверскую икону Божией Матери, также известную как Вратарница или Привратница. Согласно преданию, икону создал евангелист Лука. Чудотворный оригинал хранится в Иверском монастыре на горе Афон.

Интересна история обретения образа: в IX веке, спасая икону от уничтожения, благочестивая вдова опустила ее в море. Спустя время монахи Афона увидели в водах икону, стоящую в огненном столпе. Инок Гавриил по воде перенес святыню в монастырь, но наутро она чудесным образом оказалась над вратами. После нескольких безуспешных попыток перенести образ внутрь, икону оставили над входом, назвав Вратарницей.

В 1648 году по просьбе будущего патриарха Никона для России был создан список с чудотворного образа. 13 октября (26 октября по новому стилю) икона торжественно прибыла в Москву. С этого дня установилось празднование в честь перенесения списка, которое особенно полюбилось русским православным.

Продолжение после рекламы

Верующие молятся перед Иверской иконой о защите от бед, исцелении недугов и укреплении в вере. Образ напоминает о заступничестве Богородицы, которая, подобно любящей Матери, хранит всех обращающихся к Ней с верой и надеждой.

Народный праздник 26 октября

Агафонов день

26 октября в православном календаре — день памяти святых мучеников Карпа, Папилы, Агафоники и Агафодора, живших в III веке при римском императоре Деции. Их история стала примером стойкости веры, а на Руси превратилась в уникальный народный праздник — Агафонов день.

Карп, епископ Фиатирийский, и его диакон Папила открыто проповедовали христианство в период жестоких гонений. Схваченные римлянами, они прошли через страшные пытки — их били железными крючьями, жгли на раскаленных решетках, но, согласно житию, оставались невредимыми благодаря силе веры.

Агафоника, сестра Папилы, и их сподвижник Агафодор, видя стойкость мучеников, также объявили себя христианами. Все они приняли смерть через усечение мечом, отказавшись отречься от Христа.

На Руси память этих святых, особенно Агафоники (в просторечии — Агафьи), слилась с древними банными обрядами. День получил названия Агафонов день и Банное обиходье. К 26 октября как раз завершались основные полевые работы, и начиналась подготовка к зиме. В этот день обязательно топили баню, проводили в ней генеральную уборку и заготавливали банные веники на зиму.

Сложилось поверье, что в этот период банник — дух бани — становится особенно активным перед долгой зимой. Чтобы его умилостивить, после мытья в бане оставляли веник, кусочек мыла и ковшик чистой воды. Считалось, что это поможет избежать неприятностей и обеспечит благополучие на всю зиму.

По народному календарю этот день — Агафонов день, который связан с баней и уборкой Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Приметы на погоду в Агафонов день 26 октября 2025

В старину 26 октября было важной датой для составления погодных прогнозов на предстоящую зиму. Люди внимательно наблюдали за природными явлениями:

Петухи запели рано утром — к потеплению

Красные облака на закате — к затяжному дождю

Туман утром — к оттепели

Ветер с севера — к ранним морозам

Куры рано садятся на насест — к похолоданию

Иней на деревьях — к дождливой погоде

Что категорически нельзя делать 26 октября

С Агафоновым днем связано несколько строгих запретов, которые передавались из поколения в поколение:

Не ходить в баню в одиночку. Считалось, что банный дух — Банник — в этот день особенно активен и может «запарить» одинокого человека. Мыться рекомендовалось всей семьей и только до заката. Не выходить из бани лицом вперед. По народному поверью, следовало выходить задом наперед, чтобы Банник не кинул в спину горячим углем. Не брать и не давать в долг. Любые финансовые операции в этот день сулили долговые проблемы. Особенно избегали крупных покупок. Не хвастаться успехами. Рассказы о своих достижениях и приобретениях могли, по поверью, сглазить удачу. Не ссориться и не сквернословить. Конфликты в Агафонов день привлекали в дом беды и неудачи.

Продолжение после рекламы

Традиции и обычаи 26 октября

Главной традицией дня была тщательная подготовка бани к зиме. Семьи парились вместе, используя целебные березовые или дубовые веники. Чтобы задобрить Банника, после мытья в бане оставляли веник, мыло и ведро чистой воды. Особое внимание уделяли защите дома от нечистой силы. Углы жилища окропляли святой водой, принесенной из церкви после молитвы перед Иверской иконой Божией Матери, празднование которой также приходится на 26 октября.

Кто родился 26 октября

Игорь Масленников (1931-2022) — советский и российский режиссер, подаривший миру эталонные экранизации произведений Артура Конан Дойля. Его творческое наследие включает около 30 картин, среди которых особое место занимает пронзительная трилогия «Зимняя вишня». Масленников не только создавал фильмы, но и активно участвовал в профессиональном сообществе, занимая ответственные посты в Союзе кинематографистов.

Василий Верещагин (1842-1904) — великий русский живописец, чье имя стало синонимом батального жара. Личный опыт участия в военных кампаниях позволил ему создать беспрецедентно достоверные полотна. Его знаменитые работы «Апофеоз войны», «Торжествуют» и эпическая серия «Наполеон I в России» заставляют зрителя по-новому взглянуть на природу военных конфликтов.

В этот октябрьский день также родились:

Мария Семкина — российская актриса и успешная фотомодель

Дмитрий Ульянов — востребованный артист театра и кино

Андрей Белый (1880-1934) — выдающийся писатель и поэт, ключевая фигура русского символизма

Франсуа Миттеран (1916-1996) — 21-й президент Франции, занимавший этот пост рекордные 14 лет

Именины 26 октября