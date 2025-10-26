ВСУ все чаще посылают боевиков на передовую Фото: Министерство обороны Украины

Более половины ликвидированных боевиков ВСУ на константиновском направлении в ДНР оказались иностранными наемниками. Об этом сообщил военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин.

«Иностранцев, наверное, процентов 60 точно будет. Потому что заканчиваются украинцы <...> Афроамериканцы, латиносов тоже много. Скорее всего, из Колумбии», — рассказал Орин, его слвоа приводит РИА Новости. Военнослужащий подчеркнул, что случаи обнаружения наемников среди бойцов ВСУ на передовой фиксируются все чаще.