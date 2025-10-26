Боец ВС РФ рассказал о большом количестве наемников в ДНР
ВСУ все чаще посылают боевиков на передовую
Фото: Министерство обороны Украины
Более половины ликвидированных боевиков ВСУ на константиновском направлении в ДНР оказались иностранными наемниками. Об этом сообщил военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин.
«Иностранцев, наверное, процентов 60 точно будет. Потому что заканчиваются украинцы <...> Афроамериканцы, латиносов тоже много. Скорее всего, из Колумбии», — рассказал Орин, его слвоа приводит РИА Новости. Военнослужащий подчеркнул, что случаи обнаружения наемников среди бойцов ВСУ на передовой фиксируются все чаще.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло об использовании киевским режимом иностранных наемников в качестве «пушечного мяса». Зарубежным гражданам обещают высокие гонорары и комфортные условия службы, однако в реальности, по свидетельствам самих наемников, им часто не выплачивают деньги, а шанс выжить минимален из-за отсутствия элементарного взаимодействия с украинским командованием.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
