Американцы отреагировали на провокационный ролик Трампа

Американцы плохо отнеслись к сгенерированному нейросетью ролику Трампа Фото: Official White House / Tia Dufour

Почти все жители США негативно оценили публикацию президента страны Дональда Трампа, который разместил в соцсети Truth Social провокационное видео, созданное искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании YouGov. В ролике глава государства в образе короля обрушивает грязь на протестующих с истребителя.

Опрос показал, что решение Трампа выложить подобное видео вызвало недовольство у большинства респондентов. 70% опрошенных выразили негативное отношение к публикации, 20% одобрили ее, а еще 10% затруднились с ответом, следует из данных YouGov.

Исследование проводилось среди 1091 совершеннолетнего жителя США с 20 по 22 октября. Статистическая погрешность не превышает 4,1 процентных пункта.

Продолжение после рекламы