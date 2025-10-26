Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Американцы отреагировали на провокационный ролик Трампа

YouGov: американцам не понравилось видео Трампа, поливающего протестующих грязью
26 октября 2025 в 07:45
Американцы плохо отнеслись к сгенерированному нейросетью ролику Трампа

Американцы плохо отнеслись к сгенерированному нейросетью ролику Трампа

Фото: Official White House / Tia Dufour

Почти все жители США негативно оценили публикацию президента страны Дональда Трампа, который разместил в соцсети Truth Social провокационное видео, созданное искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании YouGov. В ролике глава государства в образе короля обрушивает грязь на протестующих с истребителя. 

Опрос показал, что решение Трампа выложить подобное видео вызвало недовольство у большинства респондентов. 70% опрошенных выразили негативное отношение к публикации, 20% одобрили ее, а еще 10% затруднились с ответом, следует из данных YouGov

Исследование проводилось среди 1091 совершеннолетнего жителя США с 20 по 22 октября. Статистическая погрешность не превышает 4,1 процентных пункта.

Видео появилось спустя несколько дней после массовых акций протеста в крупных городах страны, прошедших под лозунгами No Kings («Без королей»). Дональд Трамп с помощью искусственного интеллекта изобразил себя монархом, наблюдающим за происходящим с истребителя и поливающим свой народ грязью.

