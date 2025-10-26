Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Десять человек ранены, один погиб в ДТП под Благовещенском

26 октября 2025 в 08:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рефрижератор и автобус столкнулись под Благовещенском (фото из архива)

Рефрижератор и автобус столкнулись под Благовещенском (фото из архива)

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Водитель пассажирского автобуса Yotong, попавшего в аварию под Благовещенском, скончался по дороге в медицинское учреждение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Амурской области. Еще 10 человек госпитализированы с различными травмами.

«Водитель автобуса Yotong 1978 года рождения скончался... Еще 10 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, с травмами доставлены в больницу», — написали в telegram-канале ведомства.

Утром 26 октября в Белогорском районе Амурской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Yutong и грузового рефрижератора. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все детали случившегося. Движение на этом участке дороги затруднено, на месте работают экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал