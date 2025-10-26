Десять человек ранены, один погиб в ДТП под Благовещенском
Рефрижератор и автобус столкнулись под Благовещенском (фото из архива)
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Водитель пассажирского автобуса Yotong, попавшего в аварию под Благовещенском, скончался по дороге в медицинское учреждение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Амурской области. Еще 10 человек госпитализированы с различными травмами.
«Водитель автобуса Yotong 1978 года рождения скончался... Еще 10 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, с травмами доставлены в больницу», — написали в telegram-канале ведомства.
Утром 26 октября в Белогорском районе Амурской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Yutong и грузового рефрижератора. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все детали случившегося. Движение на этом участке дороги затруднено, на месте работают экстренные службы.
