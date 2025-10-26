Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Рефрижератор и автобус столкнулись под Благовещенском, есть пострадавшие. Фото

26 октября 2025 в 06:59
Сотрудники ГАИ изучают обстоятельства аварии

Фото: Госавтоинспекция Амурской области

Пассажирский автобус Yutong и грузовой рефрижератор столкнулись в Белогорском районе Амурской области утром 26 октября, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Амурской области.

«Утром на 20 км автодороги „Подъезд к г.Благовещенск“ произошло столкновение автобуса Yutong и грузового автомобиля-рифрежиратора», — написали в telegram-канале ГАИ Амурской области.  По предварительным данным, четыре человека получили травмы.

Сотрудники ГАИ устанавливают лиц, причастных к аварии

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент известно о четырех пострадавших. Движение на участке осложнено, на месте работают оперативные службы. На данный момент установлено транспортное средство и человек, возможно ответственный за аварию — им оказался местный житель 38 лет.

