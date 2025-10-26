Восточный Тимор официально стал 11-м членом АСЕАН
Восточный Тимор стал 11-м членом АСЕАН
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Восточный Тимор стал 11-м официальным членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Декларация о вступлении страны была подписана на саммите организации в Куала-Лумпуре, передают журналисты с места событий.
«Восточный Тимор официально стал 11-м членом АСЕАН», — пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. На мероприятии присутствовали всех лидеры стран альянса и премьер-министр Восточного Тимора Кай Ралы Шананы Гужмау.
Восточный Тимор стал независимым государством в мае 2002 года. Страна направила официальное обращение о вступлении в региональное объединение еще в 2011 году. В 2022 году было вынесено принципиальное решение о приеме страны в АСЕАН, а официальное присоединение к Ассоциации состоялось в воскресенье. Таким образом, после 26 лет c момента вступления Камбоджи, неофициальное название содружества «десятка» перестает использоваться.
Официальные мероприятия саммита АСЕАН стартовали 23 октября в Куала-Лумпуре, а основные заседания пройдут с 26 по 28 октября. В эти дни на форум прибудут представители крупных мировых держав, включая делегации из США и Бразилии. Представители стран-участниц альянса ожидают, что в рамках саммита может быть подписан мирный договор между Камбоджей и Таиландом.
