Лидер ОПГ «Пичугинская» попал в одиночную камеру из-за зубной щетки

Лидер организованной преступной группировки «Пичугинская» Хадис Азизов был переведен в одиночную камеру следственного изолятора из-за того, что пользовался электрической зубной щеткой. Это следует из судебных документов.

Сотрудники СИЗО изъяли у Азизова запрещенные предметы личной гигиены — электрическую щетку — и поместили его в одиночную камеру на два месяца. По данным материалов, причиной взыскания стала конструкция щетки и зарядного устройства, которые содержали металлические элементы.

Согласно правилам ФСИН, осужденные вправе пользоваться только определенными металлическими предметами, такими как щипчики для ногтей без острых и режущих частей. Азизов признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Из материалов дела следует, что Азизов предоставил администрации справку из частной стоматологической клиники, где отмечалась необходимость электрической щетки для чистки зубов из-за коронок из диоксида циркония и последствий операции — трахеостомы, перенесенной в 2008 году. Однако медперсонал самой ФСИН после дополнительного осмотра заключил, что медицинских показаний для пользования электрической щеткой нет, так как у Азизова выявлен стоматит, для которого достаточно классической щетки.