Сергей Собянин: силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник
26 октября 2025 в 07:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Минобороны России сообщило о перехвате одного беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил Мэр Москвы в своем официальном telegram-канале. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
