Украинцы распродают через интернет военную помощь от Нидерландов

Военная помощь Украине от Нидерландов всплыла на распродаже в интернете Фото: U. S. Army / Sgt. Jacob Holmes

Украинцы продают на интернет-площадке OLX широкий ассортимент военной экипировки Нидерландов. Об этом свидетельствуют открытые объявления и данные социальных сетей. Среди товаров — сумки для противогазов, комплекты подсумков, термобрюки и даже швейные наборы, отмеченные как оригинальные предметы из нидерландских армейских запасов.

Судя по размещенным лотам, цены на нидерландскую экипировку стартуют от 60 гривен (116 рублей) за швейный набор до 850 гривен (1654 рубля) за подстежку для армейской куртки. Продавцы специально подчеркивают происхождение товаров: «Используется военнослужащими Нидерландов». В других отмечено, что вещи «являются оригиналом». При этом на некоторых чехлах продавцы срезают эмблемы, указывая этот факт для покупателей.

Ассортимент включает в себя не только популярные среди военных аксессуары, но и спецодежду — термобрюки, армейский комбинезон, футболки и элементы утепления. Например, комбинезон армии Нидерландов продается за 550 гривен (1070 рублей), а подстежка для куртки — за 850 гривен (1654 рубля).

Продолжение после рекламы

В одном из объявлений добавлено, что подстежка подходит и для униформы армии Великобритании, а также бундесвера (вооруженные силы Германии). По информации продавцов, термобрюки изготовлены из антибактериального полиэстера и предлагаются в размерах S, XL, XXL, а чехлы адаптированы к международной стандартной системе MOLLE, применяемой в армиях стран НАТО.