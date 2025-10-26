В Госдуме хотят освободить учителей от составления справок и отчетов
В Госдуме заявили о бумажном «терроре» в отношении учителей
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
В России наблюдается резкий рост бюрократической и внеучебной нагрузки на учителей. Это стало главным препятствием для качественного образования в российских школах, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более трех тысяч педагогов из 75 регионов России, выявивших системную проблему.
«Ситуацию, которую нам продемонстрировал опрос, можно назвать не иначе как „бумажным террором“. <...> Вместо живого общения с детьми, творческой и воспитательной работы, учителя превращены в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы, планы. <...> Необходимо вернуть учителю время на учительство», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.
По данным исследования, большинство российских учителей вынуждены еженедельно тратить от восьми до 10 часов на оформление документов, организацию мероприятий и общение с родителями. При этом почти половина педагогов признались, что «бумажную работу» приходится выполнять в личное время — по вечерам и в выходные.
Опрос также показал, что объем «бумажной» работы за последние три года существенно вырос. Подавляющее большинство опрошенных отмечают рост профессионального выгорания и падение мотивации, при этом проблема отчетности для многих педагогов стала более острой, чем низкая зарплата. Чернышов заявил о намерении подготовить предложения по модернизации школьной отчетности и направить их в Минпросвещения.
Ранее в электронной базе Госдумы появился законопроект, предполагающий введение ежемесячной выплаты учителям, если численность учащихся в классе превышает установленные нормативы. Инициатива исходит от депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду», передает «Национальная служба новостей». Проект предполагает, что педагоги будут иметь право на доплату в размере менее одной тысячи рублей за каждого ученика сверх установленной наполняемости класса.
- Татьяна26 октября 2025 08:33Нереально. Чиновники от образования не допустят. Если они не будут плодить тонны макулатуры с одними и теми же цифрами в разных колонках, то возникнет вопрос, что они вообще делают и зачем нужны.