В Госдуме хотят освободить учителей от составления справок и отчетов

В Госдуме заявили о бумажном «терроре» в отношении учителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В России наблюдается резкий рост бюрократической и внеучебной нагрузки на учителей. Это стало главным препятствием для качественного образования в российских школах, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более трех тысяч педагогов из 75 регионов России, выявивших системную проблему.

«Ситуацию, которую нам продемонстрировал опрос, можно назвать не иначе как „бумажным террором“. <...> Вместо живого общения с детьми, творческой и воспитательной работы, учителя превращены в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы, планы. <...> Необходимо вернуть учителю время на учительство», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.

По данным исследования, большинство российских учителей вынуждены еженедельно тратить от восьми до 10 часов на оформление документов, организацию мероприятий и общение с родителями. При этом почти половина педагогов признались, что «бумажную работу» приходится выполнять в личное время — по вечерам и в выходные.

Опрос также показал, что объем «бумажной» работы за последние три года существенно вырос. Подавляющее большинство опрошенных отмечают рост профессионального выгорания и падение мотивации, при этом проблема отчетности для многих педагогов стала более острой, чем низкая зарплата. Чернышов заявил о намерении подготовить предложения по модернизации школьной отчетности и направить их в Минпросвещения.