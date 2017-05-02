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02 мая 2017
19:31  02 мая 2017 1

Российский МИД посоветовал Киеву внимательнее изучить решение суда ООН

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
Суд ООН не пошел на поводу УкраиныФото: Pixabay

В российском МИДе заявили, что Киев неправильно трактует решение суда ООН по своим искам к Москве, и порекомендовали украинской стороне внимательнее прочесть решение суда.

Рекомендации касаются ряда комментариев со стороны украинских чиновников, а также СМИ и «экспертов» по поводу решения суда ООН от 19 апреля 2017 года, когда иск Киева к Москве касался Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

На Украине решение суда представляют в качестве «несомненной победы», уверяя, что суд как будто потребовал от Кремля перестать заниматься репрессиями в отношении крымско-татарского и украинского населения Крыма, пишет агентство Nation News.

В Министерстве иностранных дел России посоветовали украинским чиновникам внимательнее изучить решение суда ООН. В российском ведомстве уточнили, что международный суд признал безосновательными требования по Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не поддержав ни одной из списка ограничительных мер, запрошенных Украиной.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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