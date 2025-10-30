Небо над Ижевском закрыто
30 октября 2025 в 10:24
Аэропорт Ижевская временно ограничил работу. В городе введен план "Ковер". Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Как отметили в ведомстве, меры были введены ради безопасности пассажиров.
