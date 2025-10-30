Польша подняла в воздух истребители якобы из-за активности РФ на Украине
Также в Польше приведены в готовность системы ПВО и радиолокационный разведки, указано в сообщении
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Польше были подняты в воздух дежурные истребители и самолет дальнего действия. Это обусловлено якобы активностью России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании родов ВС Польши.
«В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — указано в сообщении в соцсети X. Отмечается, что в воздухе находится польская и союзническая авиация, а принятые меры направлены на защиту территорий, расположенных вблизи границы с так называемыми «уязвимыми районами».
Ранее польские власти неоднократно сообщали о росте гибридных угроз и инцидентов на границе, включая проникновение беспилотников и кибератаки, в которых обвиняли связанные с Россией структуры. В сентябре 2025 года Польша зафиксировала случаи вторжения беспилотников с территории Украины и Белоруссии, после чего руководство страны заявило о состоянии войны в киберпространстве. Москва отрицает причастность к инцидентам.
