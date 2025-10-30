Мирошник отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине «нафарширована тайными тюрьмами» Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes

Российские военные рассказали о жестоком обращении в украинском плену, включая пытки на электрическом стуле, регулярные избиения и психологическое давление. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства», — рассказал Мирошник РИА Новости. Со слов одного из бывших пленных, его соратник погиб в плену в результате нападения собак, которых на него натравили.

Мирошник отметил, что линия боевого соприкосновения на территории Украины «нафарширована тайными тюрьмами». По его словам, это чаще всего подвалы, куда пленники попадают, зачастую уже с тяжелыми ранениями и в бессознательном состоянии. Вернувшиеся из плена российские бойцы отмечают, что практически все подвергались тем или иным формам насилия.

