01:44 03 мая 2017 0

С помощью айсбергов власти ОАЭ хотят орошать пустыню и привлекать туристов Фото: Pixabay

Власти Объединенных Арабских Эмиратов намерены отбуксировать к побережью эмирата Фуджейра айсберги из Антарктики.

Проект преследует две цели: получить новый источник пресной воды и новую достопримечательность для туристов, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, таяние айсбергов приведет к попаданию в соленое море пресной воды, что будет способствовать восстановлению экологического баланса и биоразнообразия. А холодный воздух от айсбергов может привести к увеличению числа осадков, что приведет к значительному изменению климата в регионе, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Инициатором проекта выступает эмиратская консалтинговая компания National Advisory Bureau Limited.