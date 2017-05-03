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03 мая 2017
02 мая 2017
05:52  03 мая 2017 0

Российский истребитель Т-50 сможет уничтожать корабли

Благодаря крылатой ракете самолет стал универсальной боевой машинойФото: Википедия

Российский истребитель пятого поколения Т-50 оснастили тактической противокорабельной крылатой ракетой Х-35УЭ, способной уничтожать любые морские и наземные цели.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей корпорации «Тактическое ракетное вооружение», испытания Х-35УЭ в составе бортового вооружения Т-50 завершены успешно. Эта ракета уже входит в состав вооружения палубных истребителей МиГ-29К/КУБР и ударных вертолетов Ка-52.

С новой ракетой Т-50 станет многофункциональной боевой машиной. Стартовая масса ракеты — 550 кг, скорость полета — 300 м/с, дальность применения — 260 км. На цель машину выводит двухдиапазонная головка самонаведения.

Наталья Володина
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