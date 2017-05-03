10:52 03 мая 2017 0

Челябинцы не оценили изобретательность женщины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Челябинска изобрела оригинальный способ детский прогулки — женщина вывешивает ребенка с балкона. Фотография, на которой малыш, которому на вид исполнилось год или два, висит на высоте второго этажа, появилась в городских соцсетях и собирает десятки возмущенных комментариев.

«Аж сердце сжалось от увиденного! Сыну десять, я до сих пор не могу быть спокойной, когда он просто выходит на балкон просмотреть погоду, какой-то панический страх за него. А тут судьбу испытывает горе-мамаша», — пишет челябинка. «А мне показалось, что это батек. Выгуливает сына, десантника растит», — отвечает ей психологически устойчивый комментатор.

«А с другой-то стороны, она его не выкидывала и не мучила, и не одной рукой держит», — пытается найти в происходящее позитив третий. «Такую информацию нужно передать в надлежащие органы, может, этим Вы спасете жизнь ребенку. Кто знает, может в следующий раз кинет», — советует еще одна женщина.

Между тем, как сообщили «URA.RU» в УМВД Челябинска, никто из жителей Металлургического района — а именно там сделана фотография, в полицию так и не обратился. Сейчас правоохранители пытаются сами выяснить обстоятельства происшедшего.