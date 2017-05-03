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Главные новости Челябинской области
10:52  03 мая 2017 0

В Челябинске женщина вывесила годовалого ребенка за перила балкона. ФОТО

Клипарт. Детское насилие, расчлененка, куклы, детское насилие
Челябинцы не оценили изобретательность женщиныФото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Челябинска изобрела оригинальный способ детский прогулки — женщина вывешивает ребенка с балкона. Фотография, на которой малыш, которому на вид исполнилось год или два, висит на высоте второго этажа, появилась в городских соцсетях и собирает десятки возмущенных комментариев.

«Аж сердце сжалось от увиденного! Сыну десять, я до сих пор не могу быть спокойной, когда он просто выходит на балкон просмотреть погоду, какой-то панический страх за него. А тут судьбу испытывает горе-мамаша», — пишет челябинка. «А мне показалось, что это батек. Выгуливает сына, десантника растит», — отвечает ей психологически устойчивый комментатор.

«А с другой-то стороны, она его не выкидывала и не мучила, и не одной рукой держит», — пытается найти в происходящее позитив третий. «Такую информацию нужно передать в надлежащие органы, может, этим Вы спасете жизнь ребенку. Кто знает, может в следующий раз кинет», — советует еще одна женщина.

Между тем, как сообщили «URA.RU» в УМВД Челябинска, никто из жителей Металлургического района — а именно там сделана фотография, в полицию так и не обратился. Сейчас правоохранители пытаются сами выяснить обстоятельства происшедшего.

Пользователи утверждают, что снимок сделан по адресу ул. Румянцева, 15
Фото: группа «Подслушано на ЧМЗ», «ВК»

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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