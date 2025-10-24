Логотип РИА URA.RU
В Челябинске вынесен приговор женщине, зарезавшей известного рэпера

Челябинка, убившая своего супруга-рэпера, приговорена к восьми годам колонии
24 октября 2025 в 15:26
Рэпер получил удар в шею кухонным ножом (архивное фото)

Фото: Создано в Midjourney

В Челябинске вынесен приговор супруге известного рэпера, которая зарезала его во время пьянки. Женщина проведет восемь лет в колонии, сообщили в пресс-службе суда.

«Металлургический районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она признана виновно в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — пояснили в пресс-службе суда. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Семейная драма произошла 16 октября прошлого года в колясочной одного из домов Металлургического района. Супруги при употреблении алкоголя повздорили, и женщина ударила мужчину в шею кухонным ножом. В результате известный челябинский рэпер Трикапюшон скончался.

На суде супруга свою вину не признала, уточнив, что хотела лишь напугать мужа. Она заявила, что удары не наносила.

