Семьи погибших получат по 10 миллионов рублей. Пострадавшие — от одного до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести полученных травм. На сегодня подтверждена гибель 12 человек. Судьба еще 11 человек остается неизвестной. Также 29 человек обратились за медицинской помощью из них пять человек находятся в тяжелом состоянии. Сам Текслер заявил, что сейчас поедет в Копейск, чтобы принять участие в траурной процедуре возложения цветов в память о погибших.