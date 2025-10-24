Губернатор Текслер собрал оперштаб после инцидента на заводе в Копейске. Видео
Текслер высказал соболезнования семьям погибших
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий инцидента на предприятии Копейска, где в ночь на 23 октября произошел взрыв. На совещании прозвучала информация о погибших и выплатах, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Текслер провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий инцидента на предприятии Копейска. По итогам заседания оперативного штаба предприятием принято решение о выплатах семьям погибших и пострадавших вследствие происшествия», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Семьи погибших получат по 10 миллионов рублей. Пострадавшие — от одного до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести полученных травм. На сегодня подтверждена гибель 12 человек. Судьба еще 11 человек остается неизвестной. Также 29 человек обратились за медицинской помощью из них пять человек находятся в тяжелом состоянии. Сам Текслер заявил, что сейчас поедет в Копейск, чтобы принять участие в траурной процедуре возложения цветов в память о погибших.
Инцидент на одном из предприятий Копейска произошел вечером 22 октября. Вся информация о происшествии представлена в сюжете на URA.RU.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!