В Челябинске резко вырос выбор квартир в новостройках

В Челябинске число квартир в новостройках, выставленных на продажу, выросло на 42%. В среднем в городе новое жилье продается по 153 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».





«В сентябре в Челябинске увеличился выбор однокомнатных (+59%), двухкомнатных (+37%) и трехкомнатных квартир (+50%). В целом по стране предложение на рынке новостроек выросло на 26%. При этом количество выставленных на продажу новых квартир увеличилось на 36%», — сообщается на сайте.





По России число проданных новых квартир выросло на 13%. В сентябре было зарегистрировано 46,6 тысяч договоров долевого участия на квартиры.

