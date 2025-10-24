Логотип РИА URA.RU
В Челябинске резко вырос выбор квартир в новостройках

В Челябинске число выставленных на продажу новых квартир выросло на 42%
24 октября 2025 в 14:47
В среднем новые квартиры в городе продают по 153 тысячи рублей за квадрат

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске число квартир в новостройках, выставленных на продажу, выросло на 42%. В среднем в городе новое жилье продается по 153 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».


«В сентябре в Челябинске увеличился выбор однокомнатных (+59%), двухкомнатных (+37%) и трехкомнатных квартир (+50%). В целом по стране предложение на рынке новостроек выросло на 26%. При этом количество выставленных на продажу новых квартир увеличилось на 36%», — сообщается на сайте.


По России число проданных новых квартир выросло на 13%. В сентябре было зарегистрировано 46,6 тысяч договоров долевого участия на квартиры. 

Сильнее всего продажи выросли в Москве (6,6 тысяч ДДУ) и Московской области (3,8 тысяч ДДУ). Также в топ-5 по числу продаж вошли Санкт-Петербург (2,9 тысяч ДДУ), Краснодарский край (2,1 тысяч ДДУ) и Свердловская область (2,1 тысяч ДДУ). Сейчас квартиры в новостройках по России в среднем стоят 175 тысяч рублей. Самые дешевые новые квартиры можно купить в Смоленске, Липецке и Ярославле. Там они продаются по 93 тысячи, 104 тысячи и 106 тысяч рублей соответственно.

