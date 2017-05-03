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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:52  03 мая 2017 0

«Весь берег в щуках и карасях». В одном из лучших уральских озер массово вымерла рыба. ФОТО

Вымерла крупная рыбаФото: форум Е1

В озере Щучье, расположенном в 60 километрах от Екатеринбурга, массово вымерла рыба. Тысячи карасей, щук и карпов выбросило на берег.

«На Щучьем произошел жесткий замор из-за нехватки кислорода. Весь берег усеян карпами 5-15 кг., щуками 0,5-5 кг., карасями и пр. рыбой, тысячи и тысячи единиц, а по размеру в большей степени это туши под метр в длину», — сообщил рыбак по имени Вячеслав на одном из городских форумов.

По словам мужчины, рыбу необходимо убрать и захоронить, иначе на водоем нельзя будет попасть в ближайшие 2-3 года. Для этого Вячеслав организовывает рыбаков.

Ситуацией также заинтересовалась природоохранная прокуратура. Как сообщали «URA.RU» в ведомстве, специалисты установят, из-за чего вымерла рыба.

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Рыба погибла тысячами Фото: форум е1

Озеро Щучье достигает 2,2 км в длину и до 1,6 км в ширину. Водоем считается одним из лучших мест в области для рыбалки из-за чистой прозрачной воды и разнообразия рыб.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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