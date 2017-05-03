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03 мая 2017
Главные новости Москвы
17:17  03 мая 2017 0

Родители просят отменить «последние звонки» и выпускные, чтобы дети не расслаблялись

Последний звонок. Курган
Вряд ли школьники оценят эту инициативуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Москве могут отменить традиционный последний звонок для школьников. С резкой инициативой обратились родители: они просят провести торжественную линейку вместо разгульных празднований.

Председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова сказала, что полностью поддерживает просьбу родителей, потому что последний звонок фактически не является последним, и школьники рано расслабляются, ведь впереди экзамены.

«Последний школьный звонок все-таки ближе к торжественной линейке, чем к прогулкам на катерах и лимузинах», — отметила эксперт. Интересно, что директора московских школ ранее уже выступали с подобной инициативой, сообщает «Дни.Ру».

Представители родительских комитетов, выступающие против «пьяных бантиков, фартучков и ленточек», до этого предлагали отменить и неофициальную часть выпускных, на которых, по мнению некоторых родителей, царит неподобающая атмосфера — алкоголь, драки, добавляет «Ридус.ру». Плюс к этому выпускной и последний звонок дорого обходятся родителям.

Семен Гринберг
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