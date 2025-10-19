Логотип РИА URA.RU
РЕН ТВ: самолет Superjet совершил аварийную посадку в Минеральных Водах

20 октября 2025 в 00:54
Самолет совершил аварийную посадку в Минводах из-за трещины на лобовом стекле

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет Superjet, направлявшийся из Минеральных Вод в Тель-Авив, совершил аварийную посадку в аэропорту Минвод из-за трещины в лобовом стекле. На борту находились 103 человека, включая членов экипажа и пассажиров. Об этом сообщил источник.

«На борту, по предварительным данным, произошла трещина иллюминатора лобовой части самолета», — сообщил источник РЕН ТВ. Он уточнил, что экстренная посадка прошла без происшествий, все системы лайнера сработали штатно.

По словам собеседника РЕН ТВ, повреждение стекла пилотской кабины было обнаружено в полете. После инцидента все пассажиры были оперативно эвакуированы из самолета и размещены в здании терминала аэропорта Минеральные Воды. По данным источника, пострадавших и погибших нет.

Ранее с самолетами Sukhoi Superjet уже происходили внештатные ситуации. В московском аэропорту Шереметьево у одного из лайнеров перед вылетом оторвался хвостовой элемент, а в сентябре 2025 года самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Минеральные Воды — Ноябрьск, совершил экстренную посадку в Тюмени из-за неисправности в системе торможения.

