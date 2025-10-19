MWM: Су-34 оказался главным кошмаром ВСУ, там сравнивают его атаку с вратами ада

Су-34 внушает ужас ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 вызывает серьезные опасения у украинских военных из-за своей огневой мощи и высокой эффективности. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine со ссылкой на жалобы бойцов ВСУ. По данным издания, появление Су-34 на линии фронта стало одной из ключевых угроз для украинских позиций, что связано с особенностями конструкции самолета и истощением возможностей украинской противовоздушной обороны.

Один из опрошенных украинских солдат сравнил атаку самолета с «вратами ада» и заявил, что «Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей». По его словам, даже один снаряд, выпущенный с этого истребителя, способен разрушить укрепленный бункер, что делает Су-34 одним из самых опасных средств воздушной поддержки на фронте, — говорится в материале Military Watch Magazine.