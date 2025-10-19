MWM: Су-34 оказался главным кошмаром ВСУ, там сравнивают его атаку с вратами ада
Су-34 внушает ужас ВСУ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 вызывает серьезные опасения у украинских военных из-за своей огневой мощи и высокой эффективности. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine со ссылкой на жалобы бойцов ВСУ. По данным издания, появление Су-34 на линии фронта стало одной из ключевых угроз для украинских позиций, что связано с особенностями конструкции самолета и истощением возможностей украинской противовоздушной обороны.
Один из опрошенных украинских солдат сравнил атаку самолета с «вратами ада» и заявил, что «Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей». По его словам, даже один снаряд, выпущенный с этого истребителя, способен разрушить укрепленный бункер, что делает Су-34 одним из самых опасных средств воздушной поддержки на фронте, — говорится в материале Military Watch Magazine.
Издание подчеркивает, что Су-34 — это усовершенствованная версия Су-27 с увеличенной дальностью полета и самой высокой грузоподъемностью среди всех современных истребителей. Благодаря снижению активности украинской ПВО, российские экипажи Су-34 получили возможность поддерживать войска вдоль всей линии боевого соприкосновения. Кроме ударных задач, самолет используется для воздушной разведки и поражения инфраструктурных объектов, включая те, которые надежно прикрыты средствами противовоздушной обороны. По данным Минобороны РФ, Су-34 способен поражать наземные, надводные и воздушные цели на значительном удалении от аэродрома базирования, что серьезно осложняет планирование оборонительных операций ВСУ.
