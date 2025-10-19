Трамп отбросил карту Украины и призвал Зеленского сдаваться: свежие инсайды со встречи в Белом доме

В США признают силу экономики России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Во время переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предъявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум: принять российские условия мирного урегулирования конфликта, иначе «киевский режим будет ликвидирован». Кроме того, Трамп заявил, что поставки вооружений, включая ракеты «Томагавк», возможны только при отсутствии угрозы для безопасности США. Подробнее о заявлениях, которые вызывают вопросы о будущем поддержки Украины со стороны Вашингтона, читайте в материале URA.RU.

Трамп поставил Зеленскому ультиматум

Трамп, например, призвал Владимира Зеленского принять российские условия мирного урегулирования конфликта. Трамп подчеркнул, что в случае отказа украинских властей, «киевский режим будет ликвидирован».

Украина рискует не получить даже «Томагавки»

Дональд Трамп заявил, что поставки вооружения на Украину возможны лишь при условии отсутствия угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не намерен передавать Киеву все имеющееся вооружение, чтобы избежать создания рисков для собственной страны. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Tomahawk.

Трамп сказал Зеленскому, что ему надоела карта фронта

Во время переговоров в Белом доме Трамп отложил в сторону карты линии фронта, которые были представлены украинской делегацией. Он отметил, что ему «надоело» снова и снова видеть ее.

Трамп также признал силу экономики России