Bloomberg: в ЕС вынуждены использовать замороженные активы из-за нехватки денег
В ЕС планируют направить на помощь Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Европейском союзе готовы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины из-за нехватки финансирования. Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
«Я думаю, что добросовестное использование будет заключаться в операционном кредите, в котором остатки денежных средств будут использоваться в качестве залога. И я думаю, что сила системы должна основываться на том, что все, кто владеет российскими активами, будут делать то же самое», — цитирует Лагард Bloomberg.
Заявление прозвучало на фоне обсуждений в Европейском союзе о возможном направлении около 200 миллиардов евро российских средств на поддержку Украины. Этот вопрос будет рассмотрен на встрече лидеров ЕС на текущей неделе.
Идею поддерживают Канада и Великобритания. Сообщается, что ощущение безотлагательности связано с позицией США, которые объявили о прекращении финансирования поставок вооружения Украине, из-за чего основное бремя поддержки ложится на Европу.
