Bloomberg: в ЕС вынуждены использовать замороженные активы из-за нехватки денег

В Европейском союзе готовы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины из-за нехватки финансирования. Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

«Я думаю, что добросовестное использование будет заключаться в операционном кредите, в котором остатки денежных средств будут использоваться в качестве залога. И я думаю, что сила системы должна основываться на том, что все, кто владеет российскими активами, будут делать то же самое», — цитирует Лагард Bloomberg.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений в Европейском союзе о возможном направлении около 200 миллиардов евро российских средств на поддержку Украины. Этот вопрос будет рассмотрен на встрече лидеров ЕС на текущей неделе.

