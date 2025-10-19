Губернатор Гусев: женщину госпитализировали после детонации БПЛА под Воронежем

БПЛА атаковали РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Женщина получила ранения средней тяжести в результате взрыва украинского беспилотника в Воронежской области 19 октября. В момент атаки она находилась в автомобиле, который был поврежден при детонации БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», — сообщил глава региона. Гусев уточнил, что инцидент произошел в ходе атаки беспилотников, которые были уничтожены силами ПВО.

По информации Минобороны РФ, 19 октября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Гусев также добавил, что в одном из районов региона в результате падения обломков выбиты стекла в жилом доме и хозяйственных постройках. Областные власти оказывают помощь пострадавшим, а на месте работают оперативные службы.

