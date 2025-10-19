Логотип РИА URA.RU
Shot: тело известного советского тренера по боксу Чехова найдено в его квартире

20 октября 2025 в 00:56
Олегу Чехову было 85 лет

Тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова обнаружили в его квартире в подмосковном Реутове. Рядом с ним был обнаружен пистолет. 

«<...> нашли в его квартире на Комсомольской улице соседи. До этого они слышали выстрел, после чего сразу вызвали полицию», — сообщает telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что в последние дни не замечали подозрительных лиц или необычной активности у квартиры погибшего. Сейчас следователи рассматривают все возможные версии случившегося. 

Олег Чехов более 30 лет работал тренером по боксу и входил в число ведущих специалистов страны. За свою карьеру он подготовил нескольких чемпионов СССР, России, Европы и мира, среди которых Александр Крупин, Сергей Кобозев, Вячеслав Аникин, Александр Перевозчиков и Джабраил Джабраилов.

