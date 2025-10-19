Shot: тело известного советского тренера по боксу Чехова найдено в его квартире

Олегу Чехову было 85 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова обнаружили в его квартире в подмосковном Реутове. Рядом с ним был обнаружен пистолет.

«<...> нашли в его квартире на Комсомольской улице соседи. До этого они слышали выстрел, после чего сразу вызвали полицию», — сообщает telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что в последние дни не замечали подозрительных лиц или необычной активности у квартиры погибшего. Сейчас следователи рассматривают все возможные версии случившегося.

