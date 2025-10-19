Shot: тело известного советского тренера по боксу Чехова найдено в его квартире
Олегу Чехову было 85 лет
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова обнаружили в его квартире в подмосковном Реутове. Рядом с ним был обнаружен пистолет.
«<...> нашли в его квартире на Комсомольской улице соседи. До этого они слышали выстрел, после чего сразу вызвали полицию», — сообщает telegram-канал Shot.
Местные жители рассказали, что в последние дни не замечали подозрительных лиц или необычной активности у квартиры погибшего. Сейчас следователи рассматривают все возможные версии случившегося.
Олег Чехов более 30 лет работал тренером по боксу и входил в число ведущих специалистов страны. За свою карьеру он подготовил нескольких чемпионов СССР, России, Европы и мира, среди которых Александр Крупин, Сергей Кобозев, Вячеслав Аникин, Александр Перевозчиков и Джабраил Джабраилов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.