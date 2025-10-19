Артист балета получил травму во время выступления Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время выступления в балете «Иван Грозный». Об этом сообщили зрители спектакля.

«Во время спектакля Михаил Лобухин упал, и через несколько минут объявили антракт. После паузы на сцену вышел другой артист», — рассказали очевидцы telegram-каналу SHOT, который опубликовал видео инцидента.

Это произошло на сцене Большого театра в Москве, когда 41-летний Заслуженный артист России исполнял партию главного героя. После падения Лобухина его заменил другой артист балетной труппы — Егор Геращенко. На данный момент информации о степени тяжести травмы ведущего артиста Большого театра нет.

