Премьер Большого театра Лобухин упал и получил травму во время балета. Видео
Артист балета получил травму во время выступления
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму во время выступления в балете «Иван Грозный». Об этом сообщили зрители спектакля.
«Во время спектакля Михаил Лобухин упал, и через несколько минут объявили антракт. После паузы на сцену вышел другой артист», — рассказали очевидцы telegram-каналу SHOT, который опубликовал видео инцидента.
Это произошло на сцене Большого театра в Москве, когда 41-летний Заслуженный артист России исполнял партию главного героя. После падения Лобухина его заменил другой артист балетной труппы — Егор Геращенко. На данный момент информации о степени тяжести травмы ведущего артиста Большого театра нет.
Случаи травм и ухудшения самочувствия артистов на сцене происходят не впервые. Ранее народный артист России Александр Збруев также был вынужден прервать выступления после госпитализации, однако позже сообщил о намерении вернуться к работе.
