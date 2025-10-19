Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ульяновска временно ограничили полеты

20 октября 2025 в 01:20
Еще в двух авиагаванях ввели временные ограничения

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В двух аэропортах России временно ограничено выполнение рейсов на прилет и вылет. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино), УЛЬЯНОВСК (Баратаевка). Введенные меры направлены на поддержание безопасных условий для осуществления авиарейсов», — предупредил пассажиров представитель Артем Кореняко в telegram-канале.

