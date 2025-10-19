Аэропорты Нижнего Новгорода и Ульяновска временно ограничили полеты
20 октября 2025 в 01:20
Еще в двух авиагаванях ввели временные ограничения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В двух аэропортах России временно ограничено выполнение рейсов на прилет и вылет. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино), УЛЬЯНОВСК (Баратаевка). Введенные меры направлены на поддержание безопасных условий для осуществления авиарейсов», — предупредил пассажиров представитель Артем Кореняко в telegram-канале.
