Референдумы о вхождении четырех регионов в состав России прошли в 2022 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Один из возможных путей урегулирования конфликта на Украине может заключаться в передаче новых российских регионов в долгосрочную аренду, аналогично 99-летнему договору между Китаем и Великобританией о Гонконге. Подобный формат компромисса рассматривается как способ разрешения территориального спора без формального отказа Украины от контролируемых Россией территорий. Об этом сообщает издание Asia Times.

«Некоторые или все территории под контролем России могут быть переведены в долгосрочную аренду, по примеру статуса 99-летней аренды Гонконга у Китая, которым владели британцы, пока не сдались по коммерческим соображениям и не вышли из договора раньше времени. Решение в этом направлении со временем может привести к увеличению доходов для Украины и позволить украинским политикам заявить, что они не „сдавали“ России никаких территорий», — отмечает Asia Times.

Авторы публикации подчеркивают, что в случае реализации такой схемы Украина сможет сохранить формальный суверенитет над регионами, получая при этом экономическую выгоду от аренды. Это, по мнению экспертов, позволит снизить политическое напряжение внутри страны и снизит риски для действующей власти.

