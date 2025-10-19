AP: новые регионы России могли бы перевести в долгосрочную аренду как в Китае
Референдумы о вхождении четырех регионов в состав России прошли в 2022 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Один из возможных путей урегулирования конфликта на Украине может заключаться в передаче новых российских регионов в долгосрочную аренду, аналогично 99-летнему договору между Китаем и Великобританией о Гонконге. Подобный формат компромисса рассматривается как способ разрешения территориального спора без формального отказа Украины от контролируемых Россией территорий. Об этом сообщает издание Asia Times.
«Некоторые или все территории под контролем России могут быть переведены в долгосрочную аренду, по примеру статуса 99-летней аренды Гонконга у Китая, которым владели британцы, пока не сдались по коммерческим соображениям и не вышли из договора раньше времени. Решение в этом направлении со временем может привести к увеличению доходов для Украины и позволить украинским политикам заявить, что они не „сдавали“ России никаких территорий», — отмечает Asia Times.
Авторы публикации подчеркивают, что в случае реализации такой схемы Украина сможет сохранить формальный суверенитет над регионами, получая при этом экономическую выгоду от аренды. Это, по мнению экспертов, позволит снизить политическое напряжение внутри страны и снизит риски для действующей власти.
Россия официально не рассматривает возможности «аренды» новых регионов, поскольку те уже вошли в состав страны. Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования большинство участников — от 87 до 99% — поддержали присоединение к Российской Федерации. 30 сентября того же года Владимир Путин подписал договоры о принятии этих регионов в состав страны. Осенью 2025 года исполнилось три года с момента их включения в состав РФ. За это время в регионах были реализованы крупные проекты по восстановлению социальной и инфраструктурной сфер.
