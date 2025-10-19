Логотип РИА URA.RU
КГБ Белоруссии ведет работу по возможным контактам Лукашенко и Зеленского

20 октября 2025 в 00:03
Лукашенко не раз заявлял, что готов лично пообщаться с Зеленским

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Белорусские спецслужбы ведут работу по организации возможных контактов между президентом республики Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

«Мы придерживаемся позиции, что необходимо встречаться и находить консенсус. Но многое зависит и от украинской стороны», — подчеркнул глава КГБ в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о желании провести личную встречу с Владимиром Зеленским, чтобы «просто поговорить». При этом, по информации КГБ, инициативы Минска пока не встречают взаимности: украинский лидер публично критиковал Лукашенко и упрекал его в оторванности от реальности. Представители КГБ уточнили, что несмотря на такие высказывания, в Минске сохраняют открытость к диалогу и готовы к любому формату обсуждения.

Ранее Владимир Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности отклонил призыв Александра Лукашенко к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявив, что белорусский лидер «живет в своем мире». После переговоров в Кремле Лукашенко сообщал о наличии инициатив по урегулированию, которые были доведены до США.

