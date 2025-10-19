КГБ Белоруссии ведет работу по возможным контактам Лукашенко и Зеленского
Лукашенко не раз заявлял, что готов лично пообщаться с Зеленским
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Белорусские спецслужбы ведут работу по организации возможных контактов между президентом республики Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.
«Мы придерживаемся позиции, что необходимо встречаться и находить консенсус. Но многое зависит и от украинской стороны», — подчеркнул глава КГБ в эфире телеканала «Беларусь 1».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о желании провести личную встречу с Владимиром Зеленским, чтобы «просто поговорить». При этом, по информации КГБ, инициативы Минска пока не встречают взаимности: украинский лидер публично критиковал Лукашенко и упрекал его в оторванности от реальности. Представители КГБ уточнили, что несмотря на такие высказывания, в Минске сохраняют открытость к диалогу и готовы к любому формату обсуждения.
Ранее Владимир Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности отклонил призыв Александра Лукашенко к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявив, что белорусский лидер «живет в своем мире». После переговоров в Кремле Лукашенко сообщал о наличии инициатив по урегулированию, которые были доведены до США.
