КГБ Белоруссии ведет работу по возможным контактам Лукашенко и Зеленского

Лукашенко не раз заявлял, что готов лично пообщаться с Зеленским Фото: Роман Наумов © URA.RU

Белорусские спецслужбы ведут работу по организации возможных контактов между президентом республики Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

«Мы придерживаемся позиции, что необходимо встречаться и находить консенсус. Но многое зависит и от украинской стороны», — подчеркнул глава КГБ в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о желании провести личную встречу с Владимиром Зеленским, чтобы «просто поговорить». При этом, по информации КГБ, инициативы Минска пока не встречают взаимности: украинский лидер публично критиковал Лукашенко и упрекал его в оторванности от реальности. Представители КГБ уточнили, что несмотря на такие высказывания, в Минске сохраняют открытость к диалогу и готовы к любому формату обсуждения.

Продолжение после рекламы