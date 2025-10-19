FT: Трамп на встрече с Зеленским сказал, что ему надоела его карта Украины

Дональд Трамп намекнул Киеву, что не нужно каждый раз напоминать ему о границах фронта Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским отодвинул в сторону карты фронта, предоставленные украинской стороной. Инцидент произошел в Белом доме, сообщило издание The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«В какой-то момент встречи президент США отбросил в сторону карты фронта, предоставленные Украиной. По словам чиновника, Трамп сказал, что ему „надоело“ снова и снова видеть карту фронта на Украине», — пишет The Financial Times со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.