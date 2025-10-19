FT: Трамп на встрече с Зеленским сказал, что ему надоела его карта Украины
Дональд Трамп намекнул Киеву, что не нужно каждый раз напоминать ему о границах фронта
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским отодвинул в сторону карты фронта, предоставленные украинской стороной. Инцидент произошел в Белом доме, сообщило издание The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
«В какой-то момент встречи президент США отбросил в сторону карты фронта, предоставленные Украиной. По словам чиновника, Трамп сказал, что ему „надоело“ снова и снова видеть карту фронта на Украине», — пишет The Financial Times со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.
Ранее президент США в ходе переговоров настаивал на том, чтобы украинская сторона приняла условия мирного соглашения, предложенные Россией. Как отмечает издание, Трамп предупредил, что в случае отказа украинских властей «киевский режим будет уничтожен».
