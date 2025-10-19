Зеленский в интервью NBC забыл нужные слова на английском языке
Зеленский снова оконфузился с английским языком
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вновь столкнулся с трудностями при использовании английского языка во время интервью американскому телеканалу NBC. Обсуждая возможность проведения мирных переговоров, он хотел подчеркнуть, что такие обсуждения должны проходить «в тишине». Однако в процессе беседы не смог вспомнить соответствующее слово и был вынужден обратиться к присутствующим за кадром, уточняя на украинском, действительно ли «тихий» переводится как «quiet».
В ходе интервью ведущая также поинтересовалась, испытывает ли Зеленский разочарование из-за отказа президента США Дональда Трампа одобрить поставки ракет Tomahawk. На этот вопрос президент Украины дал уклончивый ответ, который можно трактовать двояко — как согласие, так и отказ. При этом дополнительных разъяснений по теме он не предоставил, однако отметил, что в Киеве знают, как могли бы использовать эти вооружения.
Ранее, в сентябре, Зеленский уже попадал в неловкую ситуацию, связанную с ошибками в английской речи. Так, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он перепутал слова и вместо «небо» (skies) сказал «лыжи» (skis), что исказило смысл его заявления о необходимости укрепления противовоздушной обороны Украины. Позднее президент заметил ошибку и исправился.
