Зеленский в интервью NBC забыл нужные слова на английском языке

Зеленский снова оконфузился с английским языком Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вновь столкнулся с трудностями при использовании английского языка во время интервью американскому телеканалу NBC. Обсуждая возможность проведения мирных переговоров, он хотел подчеркнуть, что такие обсуждения должны проходить «в тишине». Однако в процессе беседы не смог вспомнить соответствующее слово и был вынужден обратиться к присутствующим за кадром, уточняя на украинском, действительно ли «тихий» переводится как «quiet».

В ходе интервью ведущая также поинтересовалась, испытывает ли Зеленский разочарование из-за отказа президента США Дональда Трампа одобрить поставки ракет Tomahawk. На этот вопрос президент Украины дал уклончивый ответ, который можно трактовать двояко — как согласие, так и отказ. При этом дополнительных разъяснений по теме он не предоставил, однако отметил, что в Киеве знают, как могли бы использовать эти вооружения.