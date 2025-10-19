Логотип РИА URA.RU
FT: Трамп признал силу экономики России на встрече с Зеленским

20 октября 2025 в 00:27
Во время встречи Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский принял условия России

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп признал эффективность российской экономики и призвал украинскую сторону рассмотреть предложения Москвы по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«По словам чиновника, Трамп также заявил, что экономика России „работает отлично“», — передает издание Financial Times. Три европейских чиновника, знакомых с содержанием переговоров, подтвердили, что Трамп большую часть времени объяснял Зеленскому свою позицию, ссылаясь на аргументы российского президента Владимира Путина и подчеркивая необходимость поиска компромисса.

Ранее Трамп поставил Зеленскому ультиматум по принятию мира на условиях России. В противном случае, по словам американского лидера, «киевский режим будет уничтожен».

