БПЛА Украины атаковали регионы России, есть пострадавшие: онлайн-трансляция
БПЛА Украины атаковали регионы России, пострадала женщина
19 октября 2025 в 23:43
БПЛА атаковали Россию
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Регионы России атаковали украинские дроны. В Пензенской области и над рядом районов действует план «Ковер», а в Воронежской после детонации беспилотника пострадала женщина. Подробности об отражении атаки URA.RU освещает в свое онлайн-трансляции.
23:57 Угроза атаки БПЛА введена на территории города Рязани и Рязанской области. Уведомление жителям было направлено РСЧС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал