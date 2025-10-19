Логотип РИА URA.RU
Происшествия

БПЛА Украины атаковали регионы России, есть пострадавшие: онлайн-трансляция

БПЛА Украины атаковали регионы России, пострадала женщина
19 октября 2025 в 23:43
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Регионы России атаковали украинские дроны. В Пензенской области и над рядом районов действует план «Ковер», а в Воронежской после детонации беспилотника пострадала женщина. Подробности об отражении атаки URA.RU освещает в свое онлайн-трансляции.

23:57 Угроза атаки БПЛА введена на территории города Рязани и Рязанской области. Уведомление жителям было направлено РСЧС.

