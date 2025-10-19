Проклятое место, уход к старообрядцам или побег: последние новости о поисках пропавшей семьи Усольцевых

Усольцевы перестали выходить на связь 28 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, не могла использовать исчезновение как способ сбежать за границу, сообщила глава поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина. По ее словам, рядом с местом пропажи действительно проходит дорога, но она находится в плохом состоянии и не подходит для быстрого передвижения.

Супруги Сергей и Ирина Усольцева, а также их пятилетняя дочь Арина и собака породы корги, исчезли днем 28 сентября, когда покинули туристический домик по направлению к горе Буратинка. После этого их следы оборвались неподалеку от населенного пункта, а поисковые работы ведутся с 1 октября. 8 октября за пределами основной зоны поисков был зафиксирован последний сигнал с мобильного телефона Сергея. Последние новости о поисках пропавшей семьи — в материале URA.RU.

Отряд «Лиза Алерт» поделился статистикой поисков

Поиск семьи Усольцевых в Красноярском крае стал самой масштабной операцией в истории регионального филиала отряда «Лиза Алерт». За последние 12 дней к розыску подключились более полутора тысяч волонтеров, которые прибыли из разных регионов страны, чтобы помочь найти родителей с маленьким ребенком и собакой, пропавших в Партизанском районе. Об этом говорится в статистике поискового отряда.

Волонтеры рассказали, что за 12 дней работы горячей линии поступило 225 звонков, связанных с информацией и поддержкой. Для участников организовали помощь техникой, топливом и экипировкой. По данным КГКУ «Спасатель», 18 октября сводная группа краевых спасателей обследовала пять квадратных километров горно-таежной местности и восемь километров лесных дорог. Операция по поиску семьи Усольцевых продолжается, результатов на данный момент нет.

Основная версия

В Следственном комитете региона сообщили, что основной рассматриваемой версией исчезновения семьи Усольцевых в тайге является несчастный случай. Представители ведомства подчеркнули, что альтернативные гипотезы относительно произошедшего с семьей официально больше не изучаются. Информация о возможном нападении как со стороны людей, так и со стороны диких животных, не подтвердилась.

Также следствие не выявило никаких подтверждений версии о намеренном исчезновении Усольцевых. В ходе обыска в доме туристов все ценные вещи были обнаружены на своих местах, а признаков того, что семья готовилась к отъезду, установлено не было. Кроме того, паспорта Сергея и Ирины были найдены в автомобиле, оставленном в районе Кутурчина. Тем не менее, в обществе все больше набирают популярность альтернативные версии исчезновения семьи.

Другие версии

Сбежали за границу

Блогер Александр Андрюшенков, оказывающий содействие в поисках семьи Усольцевых, рассказал, что недавно был обнаружен второй аккаунт в соцсети, принадлежащий главе семейства Сергею Усольцеву. Последний раз Усольцев выходил в сеть 3 октября, несмотря на то что семья исчезла 28 сентября. Андрюшенков высказал предположение, что на Усольцева, ранее сотрудничавшего с американскими гражданами, могли выйти иностранные лица и организовать побег всей семьи.

По заявлению Андрюшенкова, Сергей Усольцев умел хорошо ориентироваться на местности. Он мог свернуть с тропы к автомобильной дороге, где семью, вероятно, уже ожидал автомобиль. Блогер подчеркнул, что граница с Монголией находится в 800-900 километрах от места пропажи. За два дня, в течение которых не велись поиски семьи, они могли успеть пересечь границу.

Стали старообрядцами и живут в землянке

Управляющий делами Казанско-Вятской епархии, протоиерей Геннадий Четвергов, считает, что семья Усольцевых могла присоединиться к старообрядцам и начать вести уединенную жизнь в землянке, стремясь к духовному общению с Богом вдали от влияния современной цивилизации.

Священнослужитель отметил, что в нынешних условиях многие люди находятся в состоянии тревоги и напряженности, особенно те, кто тесно связан с интернетом и постоянно следит за новостями. Это, по мнению протоирея, может негативно сказываться на психическом состоянии человека и привести к желанию уйти от мирской суеты.

Такой поступок вполне объясним с религиозной точки зрения, считает Четвергов. Однако священник не может ответить, почему Усольцевы в таком случае никого не предупредили о своем решении.

Версия сына Ирины Усольцевой

Сын Ирины Усольцевой Даниил напомнил, что вместе с семьей была их собака, 12-летняя корги. Несмотря на возраст, животное остается подвижным, однако иногда теряется в пространстве. По всей видимости, существует значительная вероятность того, что собака могла отстать от хозяев или убежать, испугавшись или начав охотиться. Родители отправились на поиски питомца, и в этот момент, предположительно, могла начаться буря.

По имеющейся информации, на тот момент в районе происшествия наблюдался туман, что затруднило возвращение на тропу. Молодой человек выразил надежду, что родители смогли найти убежище в курумнике — скоплении крупных камней, обрушившихся со скалы и образующих многочисленные ущелья и валуны, где при необходимости можно укрыться и переждать неблагоприятные погодные условия.

Тайну исчезновения Усольцевых могут раскрыть их финансовые операции

По мнению эксперта-криминалиста Михаила Игнатова, в рамках расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов могут проверить финансовые операции семьи Усольцевых. Об этом он рассказал порталу Woman.ru.

В случае, если выяснится, что семья переписала недвижимость или перевела денежные средства на счета третьих лиц, версия, связанная с деятельностью сектантских организаций, вновь может оказаться актуальной. Подобные ситуации уже встречались, когда люди, принявшие новую веру, передавали принадлежащее им имущество религиозным общинам. Кроме того, подобные действия могут свидетельствовать и о возможных криминальных мотивах. Не исключено, что семья столкнулась с финансовыми трудностями и пыталась таким образом погасить имеющиеся задолженности.

Проклятое место

В том же месте, где недавно исчезла семья Усольцевых, шесть лет назад также без вести пропадал человек. В 2019 году 67-летний Владимир Шатыгин отправился за ягодами в районе Минской петли и не вернулся, о чем писал telegram-канал Kras Mash