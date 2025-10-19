Логотип РИА URA.RU
Гусев: над Воронежской областью сбили 10 беспилотников ВСУ

19 октября 2025 в 23:40
Режим опасности применения БПЛА действует на всей территории региона

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вечером 19 октября над Воронежской областью силами ПВО были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны ВСУ. Атаки зафиксированы в нескольких муниципальных районах. В результате инцидента в Кантемировском районе пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в нескольких муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотников. В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении Гусева в telegram-канале.

Власти региона уточняют, что после атаки были организованы работы по обследованию мест происшествий и оказанию необходимой помощи пострадавшим. Оперативные службы продолжают дежурство в усиленном режиме. Режим опасности сохраняется до появления дополнительной информации.

