Гусев: над Воронежской областью сбили 10 беспилотников ВСУ

Вечером 19 октября над Воронежской областью силами ПВО были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны ВСУ. Атаки зафиксированы в нескольких муниципальных районах. В результате инцидента в Кантемировском районе пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в нескольких муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотников. В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении Гусева в telegram-канале.