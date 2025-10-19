Гусев: над Воронежской областью сбили 10 беспилотников ВСУ
Режим опасности применения БПЛА действует на всей территории региона
Вечером 19 октября над Воронежской областью силами ПВО были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны ВСУ. Атаки зафиксированы в нескольких муниципальных районах. В результате инцидента в Кантемировском районе пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в нескольких муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотников. В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении Гусева в telegram-канале.
Власти региона уточняют, что после атаки были организованы работы по обследованию мест происшествий и оказанию необходимой помощи пострадавшим. Оперативные службы продолжают дежурство в усиленном режиме. Режим опасности сохраняется до появления дополнительной информации.
