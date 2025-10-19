В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность» на всей территории региона, над рядом районов также действует план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«В регионе также временно ограничена работа мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. Гражданам рекомендуется в экстренных ситуациях обращаться по телефону 112», — опубликовал информацию губернатор области в официальном telegram-канале.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.