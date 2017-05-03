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03 мая 2017
Главные новости Москвы
20:03  03 мая 2017 0

Эрдоган на встрече с Путиным использовал любимую русскую пословицу

Турецкий президент блеснул знанием русской культурыФото: Kremlin.ru

Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с российским лидером Владимиром Путиным процитировал русскую пословицу.

По словам главы Турции, он вместе с президентом России обсудил ряд региональных вопросов, включая сирийский кризис. Рассказывая об этом, Эрдоган заявил, что ему в данном контексте нравится русская пословица «У кого что болит, тот о том и говорит», пишет RT.

Турецкий лидер подчеркнул, что для обоих стран кризис в Сирии является «кровоточащей раной», добавляет «Национальная служба новостей». Встреча президентов двух стран состоялась 3 мая в российском городе Сочи.

Лев Истомин
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