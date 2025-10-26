Логотип РИА URA.RU
Путин поручил продолжать СВО в соответствии с планами Генштаба ВС РФ

26 октября 2025 в 11:47
Путин отметил успехи ВС РФ на СВО

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Войскам следует продолжать выполнение задач СВО в соответствии с планами Генштаба. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.

«Необходимо продолжить выполнять задачи СВО в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных сил», — сказал Путин на совещания с командующими группировками. Он также отметил, что действия российской армии не приурочены к каким-либо датам. «Мы всегда исходим из военной целесообразности», — сказал Путин.

Он поблагодарил бойцов за успех по окружению группировки противника в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска и подчеркнул, что сохранность жизней военнослужащих всегда ставилась во главу угла. «Приоритетной задачей является обеспечение безопасности сохранности жизни наших военнослужащих», — сказал Путин.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

