Путин поручил продолжать СВО в соответствии с планами Генштаба ВС РФ

Путин отметил успехи ВС РФ на СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Войскам следует продолжать выполнение задач СВО в соответствии с планами Генштаба. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.

«Необходимо продолжить выполнять задачи СВО в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных сил», — сказал Путин на совещания с командующими группировками. Он также отметил, что действия российской армии не приурочены к каким-либо датам. «Мы всегда исходим из военной целесообразности», — сказал Путин.