Путин поручил продолжать СВО в соответствии с планами Генштаба ВС РФ
Путин отметил успехи ВС РФ на СВО
Войскам следует продолжать выполнение задач СВО в соответствии с планами Генштаба. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.
«Необходимо продолжить выполнять задачи СВО в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных сил», — сказал Путин на совещания с командующими группировками. Он также отметил, что действия российской армии не приурочены к каким-либо датам. «Мы всегда исходим из военной целесообразности», — сказал Путин.
Он поблагодарил бойцов за успех по окружению группировки противника в районе Красноармейска и Димитрова, Купянска и подчеркнул, что сохранность жизней военнослужащих всегда ставилась во главу угла. «Приоритетной задачей является обеспечение безопасности сохранности жизни наших военнослужащих», — сказал Путин.
