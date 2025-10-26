Герасимов: Купянск окружен, освобождено более 70% Волчанска

На сегодняшний день освобождено более 70% Волчанска в Харьковской области. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину. По словам Герасимова, также ВС РФ окружили Купянск, а российские штурмовики отбили у ВСУ переправы через реку Оскол. Доклад состоялся в ходе визита Путина в один из пунктов управления объединенной группировки войск.