Герасимов: Купянск окружен, освобождено более 70% Волчанска

26 октября 2025 в 11:17
Герасимов доложил Путину об успехах ВС РФ в Харьковской области

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

На сегодняшний день освобождено более 70% Волчанска в Харьковской области. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину. По словам Герасимова, также ВС РФ окружили Купянск, а российские штурмовики отбили у ВСУ переправы через реку Оскол. Доклад состоялся в ходе визита Путина в один из пунктов управления объединенной группировки войск.   

Спецоперация РФ на Украине

