Кнутов: Россия ответит на удары Tomahawk совершенно новым оружием
Кнутов заявил, что Россия ответит оружием, которое сопоставимо с ядерным оружием
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Россия может ответить на возможные удары ВСУ по своей территории дальнобойными ракетами Tomahawk применением принципиально новых вооружений. Такое заявление сделал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Ответить может совершенно новое оружие. У нас разрабатываются и совершенствуются различные системы, о которых мы еще не знаем», — приводит слова Кнутова Aif.ru. Он отметил, что в распоряжении России есть такое оружие, которое по своей силе сопоставимо с ядерным оружием, но не сопровождается теми неблагоприятными последствиями, которые характерны для ядерного взрыва.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил о серьезных последствиях в случае нанесения ударов крылатыми ракетами Tomahawk по территории России. Глава государства охарактеризовал дискуссии о возможных поставках ракет Киеву как преднамеренную попытку обострения конфликта. По его словам, такие действия требуют адекватной реакции со стороны России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.