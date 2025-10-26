Кнутов: Россия ответит на удары Tomahawk совершенно новым оружием

«Ответить может совершенно новое оружие. У нас разрабатываются и совершенствуются различные системы, о которых мы еще не знаем», — приводит слова Кнутова Aif.ru. Он отметил, что в распоряжении России есть такое оружие, которое по своей силе сопоставимо с ядерным оружием, но не сопровождается теми неблагоприятными последствиями, которые характерны для ядерного взрыва.