Путин провел совещание с Герасимовым о ситуации на фронте

26 октября 2025 в 11:08
Путину подробно доложили о ситуации на фронте

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Оно состоялось в одном из пунктов управления объединенной группировки войск, куда прибыл российский глава.

«Президенту доложили о ситуации на купянском направлении. Там в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ. На красноармейском направлении окружены 5,5 тысячи солдат ВСУ», — рассказал пресс-секретарь ПУтина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Песков добавил, что Путину была предоставлена полная информация о положении дел на фронте.

Ранее стало известно, что ВС РФ совершили прорыв на купянском направлении. В харьковской области в короткий промежуток были освобождены населенные пункты Песчаное и Тихое.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

