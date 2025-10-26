Путин провел совещание с Герасимовым о ситуации на фронте
Путину подробно доложили о ситуации на фронте
Президент России Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Оно состоялось в одном из пунктов управления объединенной группировки войск, куда прибыл российский глава.
«Президенту доложили о ситуации на купянском направлении. Там в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ. На красноармейском направлении окружены 5,5 тысячи солдат ВСУ», — рассказал пресс-секретарь ПУтина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Песков добавил, что Путину была предоставлена полная информация о положении дел на фронте.
Ранее стало известно, что ВС РФ совершили прорыв на купянском направлении. В харьковской области в короткий промежуток были освобождены населенные пункты Песчаное и Тихое.
